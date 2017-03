Koen Casteels blijft onder de lat staan bij Wolfsburg, ondanks terugkeer Benaglio

Koen heeft ons geholpen om in drie wedstrijden zeven punten te pakken en heeft dit verdiend

Enkele weken geleden kreeg de ex-doelman van Racing Genk voor het eerst in meer dan drie jaar nog een oproepingsbrief voor de Rode Duivels in de bus. Hij werd geselecteerd voor de kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (1-1) en de vriendschappelijke interland tegen Rusland (3-3).

"Koen heeft ons geholpen om in drie wedstrijden zeven punten te pakken en heeft dit verdiend", opent Andries Jonker. "Ik schat Diego heel hoog in als mens en als speler, dit was een heel moeilijke beslissing."

"Ik heb met beide doelmannen gepraat en Diego is uiteraard ontgoocheld, maar begrijpt de beslissing wel. Hij blijft wel onze kapitein, al zal Luis Gustavo de band op het veld dragen", zegt de Nederlandse coach.

Wolfsburg staat na 25 speeldagen op de vijftiende plaats in de Bundesliga. die Wölfe tellen 29 punten en laten alleen Hamburg (27), Ingolstadt (19) en Darmstadt (15) achter zich.