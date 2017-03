Bundesliga maakt zich zorgen over dominantie van Bayern

"Je kunt het Bayern niet kwalijk nemen, maar als die club zich telkens tot kampioen kroont, doet dat de geloofwaardigheid van de Bundesliga geen deugd. Dat is duidelijk", zegt Christian Seifert (foto), de voorzitter van de Duitse voetballiga.

"In Engeland hebben vijf clubs bij het begin van het seizoen het doel om kampioen te worden, in Italië drie en in Spanje twee. In Duitsland heb je 17 van de 18 clubs die aankondigen dat ze Bayern niet zullen uitdagen. Dat moet veranderen."

Ondanks de dominante positie van Bayern blijft de Bundesliga wel het meest succesvolle kampioenschap in Europa wat betreft toeschouwers, met een gemiddelde bezettingsgraad van ruim 90 procent. "Steeds meer mensen volgen de competitie ook op tv en we zien ook meer interesse van de sponsors," zegt Seifert.