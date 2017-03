Xabi Alonso hangt na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak

De voorbije twee seizoenen werd hij met zijn huidige club Bayern München landskampioen in Duitsland.

Maar nu is het welletjes geweest voor de Spaanse middenvelder. Op de website van Bayern München melden club en speler dat hij na dit seizoen stopt als voetballer.

"Het was geen gemakkelijke beslissing", zegt Alonso. "Maar ik denk dat dit het juiste moment is. Ik voel me nog goed. Ik stop liever te vroeg dan te laat. Het is altijd mijn wens geweest om mijn carrière te beëindigen op het hoogste niveau en dat is zo bij Bayern."

"Ik heb zoveel beleefd als speler van Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid en Bayern München, en natuurlijk ook met het Spaanse elftal. Ik had nooit gedacht dat ik zo'n geweldige carrière zou hebben", besluit Alonso.