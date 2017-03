Leverkusen kiest voor Tayfun Korkut als interim-coach

De nederlaag in Dortmund was al de vijfde voor Schmidt na Nieuwjaar. Dat volstond vol voor het bestuur van Leverkusen. Schmidt, die de afgelopen twee seizoenen vierde en derde werd met Bayer, mocht opkrassen.

Zijn opvolger is de 42-jarige Turk Tayfun Korkut. Korkut, geboren in Duitsland, verdedigde als speler de kleuren van onder meer Fenerbahçe, Real Sociedad, Espanyol en Besiktas. Als hoofdcoach deed hij ervaring in Duitsland op bij Hannover en tweedeklasser FC Kaiserslautern.