Coach moet vertrekken in Leverkusen

Een dag na de zware 6-2-nederlaag in de derby tegen Borussia Dortmund heeft Bayer Leverkusen coach Roger Schmidt ontslagen. De club van Leon Bailey (ex-Racing Genk) is in de Bundesliga weggezakt naar de 9e plaats.