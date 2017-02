Ex-international Grosskreutz ligt in het ziekenhuis na vechtpartij

Maar door blessureleed zit de carrière van de nog altijd maar 28-jarige Grosskreutz in het slop. Galatasaray werd een fiasco en dus is hij in de Duitse tweede klasse beland, bij Stuttgart.

Maar ook daar haalt hij vooral de kranten met extrasportieve berichten. "Kevin Grosskreutz is in de nacht van maandag op dinsdag in een straatgevecht betrokken geraakt. Hij ligt momenteel in het ziekenhuis", schrijft Stuttgart op zijn website.

"Gezien de omstandigheden gaat het goed met hem. Wellicht kan hij morgen het ziekenhuis al weer verlaten. Daarna zal hij een klacht indienen bij de politie."