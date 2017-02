Jonker moet Wolfsburg redden van degradatie

De 54-jarige Jonker komt over van Arsenal, waar hij sinds 2014 hoofd jeugdopleiding was. De Nederlander was eerder al assistent-trainer van Wolfsburg van 2012 tot 2014 en de rechterhand van Louis Van Gaal bij Barcelona en Bayern München.

Zondag werd Valérien Ismaël aan de deur gezet. Hij was sinds oktober vorig jaar de hoofdcoach van Wolfsburg. Onder Ismaël werden 9 van de 15 wedstrijden verloren. Zo staat Wolfsburg slechts 14e in de stand, op amper twee punten van de eerste degradatieplaats.