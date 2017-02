Bailey: "Ik probeer Bolt naar Leverkusen te halen"

"Het is tot nu toe allemaal meegevallen. Mijn nieuwe ploegmaats helpen me waar mogelijk en het bevalt me goed hier in Leverkusen. Het gaf een goed gevoel dat ik al snel mocht debuteren."

Echt interessant werd het pas toen Usain Bolt ter sprake kwam. De Jamaicaanse topsprinter is een voetbaldier en een fan van Manchester United. Toch wil Bailey hem naar Leverkusen halen.

"Wellicht zal hij niet komen meetrainen, maar hij zakt ongetwijfeld eens af naar het stadion om een wedstrijd te bekijken", maakt Bailey zich sterk.