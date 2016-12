Vorige coach van Wolfsburg is de nieuwe trainer van Thorgan Hazard

"Na de slechte resultaten van de afgelopen weken willen we het team een nieuwe impuls geven en daar leek Dieter Hecking ons de ideale man voor", zegt sportief directeur Max Eberl.

"Hecking is een coach met veel ervaring. We hopen dat hij ons zowel nationaal als internationaal naar succes kan leiden."

De 52-jarige Hecking was de afgelopen vier jaar aan de slag bij Wolfsburg, waar hij in 2015 een beker en Supercup pakte. In die periode zette Kevin De Bruyne de lijnen uit in Wolfsburg.