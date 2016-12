De coach van Thorgan Hazard moet ophoepelen na nieuw verlies

Gladbach haalde groepsfase, waarin het in een groep met Barcelona, Manchester City en Celtic derde werd. Schubert verlengde in september nog zijn contract tot 2019.

Maar de motor sloeg niet aan dit seizoen: hij begon nog met drie zeges in vijf speeldagen, maar in de laatste elf partijen werd slechts één keer gewonnen. Zo belandde het team maar net boven de degradatiezone.

Hazard scoorde gisteren nog de 1-1 tegen Wolfsburg, maar Gomez' treffer bezegelde het lot van de thuisploeg en van zijn coach.

Sportief directeur Max Eberl legde het ontslag uit: "We hebben veel gepraat de voorbije dagen. We willen ons goed voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Samen konden we concluderen dat het zo niet verder kon. Daarom beslisten we om ermee te stoppen."