Greuther Fürth (II) - Borussia Mönchengladbach: 0-2 Thorgan Hazard heeft z'n steentje bijgedragen bij de kwalificatie van Mönchengladbach. Hazard versierde bij een 0-1-tussenstand een strafschop en zette die zelf om. 22:47 ◀

Schluss in Fürth. Die #Fohlenelf zieht ins #DFBPokal-Viertelfinale ein.

Bayern München - Wolfsburg: 1-0 Bayern heeft zich in eigen huis geplaatst voor de kwartfinales, al was de marge tegen Wolfsburg wel nipt. Koen Casteels mocht bij de bezoekers nog eens opdraven, maar moest even voorbij het kwartier al vissen. De doelman kon niets doen tegen een afgeweken schot van Douglas Costa, dat meteen goed was voor de kwalificatie. 22:44 ◀

Achtste finales Hamburg Keulen 2-0 Walldorf (IV) Bielefeld (II) 1-1 (4-5) Bayern München Wolfsburg 1-0 Greuther Fürth (II) Mönchengladbach 0-2 Lotte (III) 1860 München (II) 08/02 Sandhausen (II) Schalke 04 " Dortmund Hertha BSC " Hannover Frankfurt " 22:42 ◀

Eerste Duitse ploeg met vierde wissel Het duel tussen vierdeklasser Astoria Walldorf en tweedeklasser Arminia Bielefeld heeft alvast een Duitse primeur opgeleverd. Benjamin Hofmann kwam in de 117e minuut voor Walldorf op het veld voor Marcus Meyer, de vierde wissel bij de vierdeklasser. In maart 2016 zette de International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat beslist over aanpassingen aan de spelregels, het licht op groen voor testen met een vierde wissel bij verlengingen. Intussen werd/wordt de nieuwigheid bij wijze van experiment in verschillende toernooien toegelaten. 22:01 ◀

Achtste finales 21:59 ◀

Dortmund komt met de schrik vrij Borussia Dortmund blijft op zoek naar de goeie vorm dit seizoen. Ook tegen Union Berlin kon het niet verbergen dat het met een vormcrisis kampt, al kwam het vlak voor de rust wel op voorsprong na een owngoal. Skrzybski kon nog verlengingen afdwingen en dat werden 30 minuten later penalty's. Maar daarin liep het mis voor Union Berlin. Weidenfeller pakte ze allemaal, onder meer eentje van Felix Kroos, de jongere broer van Toni. 23:42 ◀

Een trieste aftocht voor Leverkusen in Lotte. 21:30 ◀

Penalty's nekken Leverkusen en Freiburg Leverkusen eindigde vorig jaar derde in de Bundesliga, maar dit seizoen draait het vierkant. Ook in de beker tegen derdeklasser Sportfreunde Lotte ging het fout. Een treffer van Volland in de extra tijd, zijn tweede al van de avond, leek te volstaan voor Leverkusen, maar Freiberger sleepte er nog penalty's uit. Daarin misten drie spelers van Leverkusen. Freiburg botste dan weer op tweedeklasser Sandhausen, waar Sukuta-Pasu (nog bekend van Cercle Brugge) de 1-3 scoorde. Freiburg kwam nog terug, maar zakte in de strafschoppenreeks door het ijs. 21:28 ◀

Tweede ronde Sportfreunde Lotte (III)

Bayer Leverkusen 2-2 (4-3 n.p.) Dynamo Dresden (II) Arminia Bielefeld (II)

0-1 Würzburger Kickers (II) TSV 1860 München (II)

0-0 (3-4 n.p.) Freiburg Sandhausen (II)

3-3 (3-4 n.p.) Hallescher FC (III) Hamburger SV 0-4 Eintracht Frankfurt Ingolstadt 0-0 (4-1 n.p.) Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart (II) 2-0 St. Pauli (II) Hertha BSC 0-2 Astoria Walldorf (IV) SV Darmstadt 98 1-0 Hannover 96 (II) Fortuna Düsseldorf (II) 6-1 Heidenheim (II) VfL Wolfsburg 0-1 SpVgg Greuther Fürth (II) Mainz 05 2-1 Nürnberg (II) Schalke 04 2-3 Keulen Hoffenheim 2-1 (n.v.) Bayern München Augsburg 3-1 Borussia Dortmund Union Berlin (II) 1-1 (3-0 n.p.) 21:27 ◀

Tweede ronde 16:39 ◀

Eerste ronde (eersteklassers) Ravensburg (V) Augsburg 0-2 Carl Zeiss Jena (IV) Bayern München 0-5 Drochtersen/Assel (IV) Mönchengladbach 0-1 Babelsberg (IV) Freiburg 0-1 Villingen (VI) Schalke 04 1-4 Dresden (II) Leipzig 2-2 (5-4 n.p.) Preussen (VI) Keulen 0-7 FSV Frankfurt (III) Wolfsburg 1-2 Sportfreunde Lotte (III) Werder Bremen 2-1 Magdeburg (III) Eintracht Frankfurt 1-1 (3-4 n.p.) Unterhaching (IV) Mainz 3-3 (2-4 n.p.) Egestorf/Langreder (IV) Hoffenheim 0-6 Hauenstein (V) Leverkusen 1-2 Bremer SV (V) Darmstadt 0-7 Regensburg (III) Hertha Berlijn 1-1 (3-5 n.p.) Aue (II) Ingolstadt 0-0 (7-8 n.p.) Zwickau (III) Hamburg 0-1 Trier (IV) Dortmund 0-3 17:24 ◀

Casteels wint bij derdeklasser Koen Casteels en Wolfsburg staan in de tweede ronde. Casteels keepte de hele wedstrijd en moest zich één keer gewonnen geven, maar zag zijn ploegmaats twee keer scoren tegen derdeklasser FSV Frankfurt. 23:30 ◀

Club van Massimo Bruno vliegt eruit Neo-eersteklasser Leipzig heeft zich laten ringeloren in de eerste ronde. De club van Massimo Bruno - die op de bank bleef - verloor in de Sachsen-Derby van rivaal Dynamo Dresden. Na 120 minuten stond het 2-2, Dresden trok aan het langste eind in de strafschoppenreeks. 23:27 ◀

Wir bedanken uns bei allen mitgereisten #RBLFans12 und wünschen euch eine gute Heimreise!

Hazard en co stoten door Mönchengladbach heeft zich niet zonder moeite geplaatst voor de volgende ronde. Tegen vierdeklasser Drochtersen/Assel had het maar weinig overschot: 0-1, een doelpunt van Korb. Thorgan Hazard viel iets voorbij het uur in. 22:50 ◀

Bayern klopt club van Duchâtelet Bayern München heeft zich probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van de Duitse beker. Carl Zeiss Jena, een club uit de portefeuille van Roland Duchâtelet, was het kind van de rekening: 0-5. Lewandowski scoorde drie keer en ook nieuwkomer Hummels pikte zijn doelpuntje mee. 23:18 ◀

Wat doen de eersteklassers in de beker? In Duitsland komen de eersteklassers al meteen vanaf de eerste ronde in actie in de beker. Blijf hier op de hoogte van het verdere verloop van de DFB-Pokal. 17:08 ◀