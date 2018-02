Atletico-coach Simeone: "Het is Carrasco die beslist"

Carrasco is al een tijdje geen basisspeler meer bij de Spaanse topclub uit Madrid. Hij zou dan ook andere oorden (China) willen opzoeken. Coach Diego Simeone reageerde kort op de kwestie na de 1-0-zege van zijn team tegen Kopenhagen in de Europa League, waarin Carrasco om bovenstaande reden niet zat.

"Ik ben op de hoogte van de interesse. Het is belangrijk voor de club of zijn vertrek bevestigd wordt. Yannick is een grote speler, zowel in het heden als in de toekomst", was de Argentijn opvallend lief voor de Rode Duivel. "Het is een beslissing van de speler."

De wintermercato in China loopt tot 28 februari. De Chinese Super League begint op 2 maart.