Ticket naar het land van de rijzende zon: Lineker en co gingen Iniesta voor

Op het WK in Mexico (1986) werd Gary Lineker (°1960) topschutter en speelde hij zich in de kijker van Barcelona. De overstap werd geen groot succes, maar in 1989 won hij wel de Europa Cup II.

Na het Europese succes met Barcelona had Lineker heimwee naar Engeland: hij vertrok naar Tottenham. In 1993 ging hij uitbollen bij het Japanse Nagoya Grampus Eight.