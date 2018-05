Weiler is voor het eerst na Anderlecht weer coach: bij Al Shabab

België leerde Weiler kennen als een eigenzinnige gentleman, toen hij in 2016 naar Anderlecht kwam als opvolger van de ontslagen Besnik Hasi. Toenmalig manager Herman Van Holsbeeck vond de verrassende naam bij de Duitse tweedeklasser Nürnberg. Daarvoor was hij in Zwitserland aan de slag bij Winterthur, Sankt-Gallen, Schaffhausen en Aarau.

Het huwelijk van Anderlecht en Weiler ging met ups en downs. De Zwitser kreeg kritiek voor zijn soms vreemde keuzes, maar die leverden de Belgische recordkampioen wel een 34e titel op.

In het begin van het pas afgelopen seizoen was het spelniveau evenwel niet over naar huis te schrijven. De kritiek groeide, ook vanuit de supporters. Daarop gingen de 2 partijen uit elkaar, nam Nicolas Frutos even over en kwam Hein Vanhaezebrouck.