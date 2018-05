Iniesta is op weg naar zijn "nieuwe thuis" in Japan

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...🇯🇵⚽ ✈️ 🌍



Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 23 mei 2018

これから新しい友達を連れて東京に帰ります!Going back to Tokyo with my friend. pic.twitter.com/7nj8qnwdVr — 三木谷浩史 H. Mikitani (@hmikitani) 23 mei 2018