"Feest" in Warschau: Legia voor 13e keer Pools kampioen na veldbestorming

Legia mag net als vorig seizoen opnieuw vieren. Legia mag net als vorig seizoen opnieuw vieren.

Legia Warschau is voor de 13e keer in de clubgeschiedenis kampioen van Polen geworden. Legia wist op de laatste speeldag te winnen van Lech Poznan. De zege kwam er nadat de scheidsrechter de match had stilgelegd wegens wangedrag van de Poznan-supporters.