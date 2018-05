Na rampweek laat Sporting zich in bekerfinale verrassen door laagvlieger Aves

Aves won voor het eerst de Portugese beker. Aves won voor het eerst de Portugese beker.

Sporting Lissabon heeft het seizoen niet in schoonheid kunnen afsluiten. Nadat de club deze week in een storm terechtkwam na rellen tussen supporters en spelers, verloor Sporting ook bekerfinale tegen Aves, het nummer 13 uit de competitie. Voor Aves is het de eerste prijs in de clubgeschiedenis.