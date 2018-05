Celtic schrijft Schotse geschiedenis met tweede treble op een rij

Dedryck Boyata heeft er voor het tweede jaar op rij een feestelijk seizoenseinde opzitten. De Belg kaapte net als vorig seizoen alle prijzen weg met Celtic.

Ook in de finale van de Schotse beker mocht hij van trainer Brendan Rogers negentig minuten in de verdediging postvatten. Hij zag hoe Callum McGregor de score opende in de 11e minuut en Olivier Ntcham de eindscore vastlegde: 2-0.

Afgelopen november werd Motherwell in de finale van de League Cup al met dezelfde cijfers geklopt.

Het is de eerste keer dat een club twee jaar op rij de treble pakt in Schotland. De dominantie van Celtic is niet nieuw. Het pakte ook al zeven jaar op rij de titel.