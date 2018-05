VIDEO: Kung Fu-trap levert Roy O'Donovan 10 wedstrijden schorsing op

De Newcastle Jets-spits sprong bij een vrije trap veel te hoog en met een gestrekt been richting doelman Lawrence Thomas (Melbourne Victory).

De 10 wedstrijden schorsing voor O'Donovan is de op een na grootste in de Australische A-League. De enige die "beter" deed was huidig Genk-doelman Danny Vukovic. De Australiër werd 9 maanden naar de kant verwezen na het slaan van de scheidsrechter.

De hoge schorsingen lijken tegenwoordig in de mode: vorige week kreeg Arda Turan ook al een schorsing van maar liefst 16 wedstrijden opgelegd.