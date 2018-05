"Voorzitter zou hooligans opdracht gegeven hebben om trainingscomplex aan te vallen"

Portugal staat in rep en roer na de aanval op de spelers en staf van Sporting eerder deze week. Een deel van het bestuur is opgestapt. Dat gebeurde nadat een oud-bestuurslid had bekendgemaakt dat de clubvoorzitter nauwe banden heeft met de hooligans.

"Het gaat om radicale supporters van Juve Leo. Zo noemen ze hun supportersvereniging, al heeft het weinig met supporteren te maken", legt correspondent José da Silva uit in De wereld vandaag op Radio 1.

"De voorzitter van Sporting is ooit de leider geweest van Juve Leo. Nu wordt er gezegd dat hij de hooligans geld toegeschoven heeft om terreur te zaaien in het trainingscomplex."

"Iedereen in Portugal, zelfs de president en de premier, wil dat die man onmiddellijk opstapt. Hij heeft het imago van Portugal besmeurd, maar de man buigt niet. Hij wil niet opstappen. Hij ziet niet in dat hij in de fout is gegaan."