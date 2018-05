Karma voor Fenerbahçe: het verliest bekerfinale die het misschien niet mocht spelen

Fenerbahçe had de bekerfinale letterlijk niet zonder slag of stoot bereikt. De terugmatch tegen Besiktas werd bij een 0-0-stand - heen werd het 2-2 - stilgelegd toen Besiktas-coach Senol Günes afgevoerd moest worden omdat hij een stoeltje op zijn hoofd had gekregen.

Besiktas weigerde op een later tijdstip de match uit te spelen en dus kreeg Fenerbahçe een vrijgeleide naar de finale. Daarin was het de torenhoge favoriet tegen Akhisar Belediyespor, een bescheiden club die zo'n 400 km van Istanbul ligt.

Akhisar is de ploeg van ex-Standard-speler Geoffrey Mujangi Bia, al speelde hij er dit seizoen weinig. Ook in de finale kwam de tweevoudige Rode Duivel niet in actie.

Tot de 70e minuut stond het nog gelijk in Diyarbakir, maar dankzij 2 assists van Celik en goals van Sissoko en Helder Barbosa plaatste Akhisar een versnelling. De 3-2 van de Braziliaan Souza kwam te laat.