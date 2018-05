De Boca Juniors van Carlos Tevez zijn weer kampioen in Argentinië

De Boca Juniors speelden hun op één na laatste wedstrijd in de competitie buitenshuis. Ze kwamen twee keer op voorsprong, maar de thuisploeg zette die scheve situatie twee keer recht. Zo eindigde het duel op 2-2.

Met nog één partij op de Argentijnse kalender heeft Boca genoeg aan dat puntje om de titel te vieren. De voorsprong op nummer 2 Godoy Cruz bedraagt immers 4 punten. Het is de 33e titel voor de club uit de volkswijk van Buenos Aires. Rivaal River Plate is de Argentijnse recordkampioen met 36 titels op zijn teller.

"Ik ben zeer gelukkig dat we voor het tweede jaar op een rij kampioen zijn. We verdienen het, want over het hele seizoen bekeken waren wij de beste ploeg", verklaarde Carlos Tevez, de voormalige spits van onder meer Man.United, Man.City, Juventus en Shanghai Shenhua, in het feestgedruis.