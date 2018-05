Salzburg spoelt Europese exit door met 5e titel op een rij

Donderdag was de ontgoocheling nog groot, nadat het sprookje in de Europa League in de halve finale gestrand was: Marseille verloor in Salzburg, maar stootte door na een goal uit een spookcorner.

Enkele dagen later was de gemoedstoestand helemaal anders: een 4-1-zege tegen nummer 2 Sturm Graz volstond om voortijdig de titel te vieren. Zulj scoorde voor de rust, Caleta-Ca, Onguene en Dabbur zorgden voor zekerheid erna.