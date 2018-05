Team van Ronald Vargas grijpt naast titel door haperende VAR

Ronald Vargas zat in het verliezende kamp, maar de Venezolaan toonde zich achteraf groots in de nederlaag. "We kunnen niets meer aan het resultaat veranderen. Melbourne heeft de titel gewonnen en we moeten hen feliciteren", klinkt het.

"We mogen geen excuses zoeken, dat is voor slechte verliezers. Maar we moeten wel onze stem laten horen zodat dit in de toekomst niet meer gebeurt. Als de ref een fout maakt, kun je daarmee leven, want missen is menselijk. Maar als de aanwezige technologie het laat afweten, is dit onacceptabel."