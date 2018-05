VIDEO: knappe dribbel van Carrasco (die eindelijk eens kan winnen)

Veel spelvreugde had Yannick Carrasco nog niet beleefd in zijn eerste maanden bij Dalian Yifang, want in de eerste 8 wedstrijden kon het team geen enkele keer winnen. Uitgerekend tegen topclub Guangzhou Evergrande was het eindelijk prijs.

Halfweg de eerste helft opende Mushekwi de score voor Carrasco en co. De Rode Duivel verdubbelde vlak voor de rust de score vanaf de stip met zijn derde doelpunt van het seizoen. In de slotfase legde Wang de 3-0-eindstand vast na knap voorbereidend werk van Carrasco.