VIDEO: Uruguayaan schopt Brazilaans talent van veld na 3 panna's

De ervaren Jorge Fucile, die in Europa voor Liverpool en Porto speelde, werd in de wedstrijd tegen Santos 3 keer door de benen gespeeld door Rodrygo, het 17-jarige troetelkind van de Braziliaanse club. Die vernedering kon Fucile (33) niet verkroppen en de Uruguayaan schopte de piepjonge aanvaller van het veld.

Nacional-verdediger Fucile gaf na afloop toe dat er opzet mee gemoeid was. "Ik werd 3 keer gepoort, dat was me nog nooit overkomen. Er was geen andere manier om hem af te stoppen, dus heb ik hem maar uitgeschakeld. Daarna was het een rustige wedstrijd", verklaarde de verdediger doodleuk.

Bij Santos, nota bene een ex-club van Fucile, kunnen ze er niet mee lachen. "Santos staat voor voetbal, panna's horen erbij. Drie keer door de benen gespeeld worden door een van de volgende sterren in het voetbal is geen schande. Maar met opzet iemand blesseren, is dat wel. Respect tonen voor je tegenstander is essentieel in het voetbal", zegt de club in een reactie.