Franse bondscoach bevestigt: "Koscielny mist het WK"

In de terugwedstrijd van de halve finales tegen Atletico Madrid moest Koscielny al erg vroeg naar de kant. Hij bleef met zijn voet in het veld steken en schreeuwde het onmiddelijk uit. Hij moest op een draagbaar worden weggebracht. Toen al was op de bezorgde gezichten van zijn ploegmaats af te lezen dat het om een ernstige blessure ging.

Een precieze diagnose is er nog niet, maar op de website van de Franse voetbalbond bevestigde Deschamps nu wel al dat de verdediger er niet zal bijzijn in Rusland. "Dit is een hele grote teleurstelling voor onze ploeg. Ik vind het zeer jammer voor hem, want het WK is een hoogtepunt in de loopbaan van iedere speler. Ik wens hem het beste voor zijn revalidatie en weet zeker dat we nog veel van hem gaan zien."