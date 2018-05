Besiktas stuurt - zoals verwacht - zijn kat voor restant van bekerduel

In de return van de halve finale in de Turkse beker tussen Fenerbahçe en Besiktas gingen de poppen een halfuur voor het einde aan het dansen. Het regende opstootjes en Besiktas-coach Senol Günes werd geraakt door een stoeltjes uit de tribunes.

De wedstrijd werd een halfuur voor het laatste fluitsignaal gestaakt en vanavond moest in een leeg stadion het resterende halfuur gespeeld worden. Besiktas had al laten verstaan dat het niets voelde voor die hervatting en de Turkse club ging effectief over tot een boycot.

Fenerbahçe begon vandaag wel aan de opwarming, maar een kwartier voor de aftrap besloot de scheidsrechter de wedstrijd te annuleren.

De Turkse bond moet nu een oordeel vellen, maar Fenerbahçe mag zich zo goed als zeker opmaken voor de finale tegen Akhisar. Besiktas riskeert dan weer de uitsluiting voor de bekercompetitie van volgend seizoen.