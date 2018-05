Rangers-coach moet ophoepelen na titelfeest van Celtic, Gerrard op komst?

Het was gisteren allemaal Celtic dat de klok sloeg in Glasgow. Het Schotse team veegde stadsrivaal Rangers van de mat met 5-0, goed voor een 49e landstitel.

Daags na de titelviering krijgt Rangers-coach Graeme Murty nu zijn C4. "Graeme werd in oktober interim-coach van de Rangers na het vertrek van Caixinha. Hij moest werken in moeilijke omstandigheden, maar toonde zich heel professioneel", schrijft Glasgow Rangers op de website.

Voor de 43-jarige Murty (ex-speler van Reading en Southampton) was het zijn eerste ervaring als hoofdcoach.

Glasgow Rangers moet nog 3 competitie-duels afwerken dit seizoen. "Hopelijk kunnen we in de nabije toekomst goed nieuws brengen over een mogelijke opvolger", meldt de club. Ondertussen wordt Liverpool-monument Steven Gerrard veelvuldig in verband gebracht met de Schotse club.