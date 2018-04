Maradona krijgt dan toch nog een kans bij Al-Fujairah

Al-Fujairah naar de hoogste afdeling loodsen in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat was de duidelijke doelstelling voor Diego Maradona. De 57-jarige voetballegende bleef 22 wedstrijden ongeslagen met zijn team, maar een derde stek was onvoldoende.

Drie dagen na zijn ontslag komt het bestuur van al-Fujairah terug op zijn stappen. Maradona krijgt nog een kans om het team via de play-offs naar de eerste klasse te leiden.