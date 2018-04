Video: Ciman schrijft Hollywoodscenario met winning goal in nagelnieuw stadion

Ciman heeft zijn plaats in de geschiedenisboeken beet. Ciman heeft zijn plaats in de geschiedenisboeken beet.

Laurent Ciman heeft een plaats veroverd in de geschiedenis van Los Angeles FC. De Belg maakte het eerste en enige doelpunt in de allereerste thuiswedstrijd van de club. Het was meteen ook de eerste goal in het gloednieuwe Banc of California-stadion. Met zijn vrijschop in de 93e minuut bezorgde hij LA FC ook de overwinning.