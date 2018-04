Saintfiet moet al opkrassen bij Malta na geruchten over Kameroen

@TTFootballAssoc Saintfiet mag uitkijken naar een nieuwe bestemming. Saintfiet mag uitkijken naar een nieuwe bestemming.

Het avontuur van Tom Saintfiet (45) bij Malta is nu al voorbij. De globetrotter werd er in oktober vorig jaar bondscoach, maar zijn contract wordt ontbonden nadat de voetbalbond van Malta geruchten over een overstap naar Kameroen had opgevangen.