VIDEO: Besiktas-coach geraakt door stoeltje, bekertopper gestaakt

De heenmatch in de halve finales was op 2-2 geëindigd, waardoor alles nog mogelijk was voor de return. Zoals wel vaker in Turkije werd de topper donkerrood gekleurd met enkele forse overtredingen. Recidivist Pepe ging al na een halfuur over de schreef en moest naar de Besiktas-kleedkamer.

Besiktas hield met zijn tienen stand, maar het bleef voortdurend onrustig, ook rond het terrein. Bij een van die opstootjes kreeg Senol Günes vanuit het publiek een stoeltje tegen zijn hoofd.

Günes, die als Turks bondscoach nog 3e werd op het WK, werd bloedend naar het ziekenhuis overgebracht. De match werd definitief afgeblazen, maar zal uiteraard nog een staartje krijgen.