Zwitserse ploeg van Mboyo mag 2 jaar niet in Europa spelen

Sion, dat in Zwitserland tegen de degradatie vecht, "is uitgesloten van de volgende editie van de UEFA-interclubcompetities waarvoor het zich zou kwalificeren voor de duur van de 2 volgende seizoenen, te weten 2018-19 en 2019-20", luidt het in een communiqué van de UEFA.

De club van de flamboyante voorzitter Christian Constantin moet ook een boete van 235.000 euro betalen. Sion is 9e en voorlaatste in de Zwitserse competitie op 7 speeldagen van het einde.

Het voorbije seizoen werd Sion in de 3e voorronde van de Europa League gewipt door Soedoeva uit Litouwen.