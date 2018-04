Ibrahimovic naar het WK met Zweden? "De kans is "skyhöga""

Twee jaar geleden nam Zlatan Ibrahimovic op het EK afscheid van de nationale ploeg. Hij trapte er zijn laatste balletje in de verloren match tegen de Rode Duivels. Maar met het WK in Rusland in aantocht lijkt hij toch weer zin te hebben in een uitstap met de nationale ploeg.

"De kans dat ik speel op het WK is "skyhöga"", tweette hij zelf. De kans dat we hem in Rusland kunnen bewonderen is dus zeer groot als we Zlatan zelf mogen geloven.

We weten niet of de Zweedse bondscoach al naar LA is afgezakt om Ibrahimovic aan het werk te zien, maar de spits is er alleszins goed op dreef. Vannacht scoorde hij nog de winnende treffer tegen Chicago Fire.