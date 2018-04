VIDEO: Zlatan slaat weer toe: 1e basisplaats, 3e goal

Twee weken geleden moest Zlatan Ibrahimovic nog genoegen nemen met een rol als invaller. De Zweed mocht na 70 minuten invallen, deed de monden openvallen met een wereldgoal en bezorgde LA Galaxy op de valreep nog de overwinning.

Dat was meer dan voldoende voor de fans om de Zweedse spits in hun hart te sluiten. Ook de Duitse coach Sigi Schmid zag dat het goed was, want gisteren was Ibrahimovic voor het eerst titularis. De Zweed bedankte door vlak voor rust de millimetervoorzet van de Engelse ex-international Ashley Cole voorbij de Chicago-doelman te knikken.

Na de wedstrijd was de 36-jarige spits zijn spitsvondige zelve: "Het was een moeilijke wedstrijd vandaag. Zij brachten de wind mee, wij de zon. Maar de zon was vandaag sterker dan de wind." Hiermee verwees de Zweed naar de moeilijke weersomstandigheden waarin de match plaatsvond.

Ibrahimovic kwam in dat duel ook een oude ploegmakker van bij Manchester United tegen, de Duitse ex-international Bastian Schweinsteiger, die een jaar voor de Zweed naar de MLS transfereerde.