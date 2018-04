Buffon in 2017: "Misschien neem ik wel afscheid zoals Zidane"

Volledige duidelijkheid over zijn toekomst heeft Buffon nog niet gegeven, maar de verwachting is dat hij na dit seizoen een punt zet achter zijn carrière. Die zal dan onder meer herinnerd worden voor een rode kaart in zijn laatste Champions League-match.

Het doet denken aan Zinedine Zidane in 2006. De Fransman wordt ook nog altijd geassocieerd met de kopstoot die hij aan Marco Matterazi uitdeelde in de WK-finale tegen Italië, zijn allerlaatste match als voetballer.

Wie stond er in de finale van 2006 als tegenstander van Zidane op het veld in doel bij Italië? Buffon. Wie stond er woensdag als trainer van de tegenstander op het veld bij de rode kaart van Buffon? Zidane.

Buffon zelf leek al langer aan te voelen dat toeval niet bestaat. Toen hem vorig jaar nog maar eens gevraagd werd naar het einde van zijn carrière, zei hij tegen Sky Sport Italia: "Misschien kan ik mijn carrière beëindigen met een kopstoot zoals Zidane."