Argentijnse pers rouwt niet om uitschakeling Messi

Ook de Argentijnse media zagen dat Lionel Messi dinsdag zwak speelde en weinig inzet toonde tegen Roma, maar ziet daar de positieve kant van. "Hij zal met minder stress aankomen in Rusland", schrijft de krant Ole. "Al zal hij teleurgesteld zijn dat Barcelona de finale niet haalt."

"Misschien het belangrijkste is dat Messi nu kan herstellen van de blessure aan zijn hamstring, waardoor hij niet normaal kon voetballen."

Een andere krant, Clarin, gaat nog een stapje verder. "Voor de nationale ploeg was het nodig dat Leo werd uitgeschakeld in de Champions League. Door zijn blessure speelde hij met vuur. Op dit moment moeten we ons meer bekommeren om zijn fysieke staat dan over zijn mentale."

"Sampaoli (de bondscoach van Argentinië) zal zich geen zorgen maken, want Messi's winnaars-DNA zal hem uit de problemen houden. Messi is geobsedeerd door het WK en zal zich door deze uitschakeling niet laten stoppen", schrijft la Nacion.