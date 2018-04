5 Olympiakos-Belgen krijgen Portugees Martins als trainer

Olympiakos beleeft een seizoen om snel te vergeten. Met nog vier speeldagen te gaan staat de Griekse recordkampioen derde, op negen punten van leider AEK Athene en één punt van PAOK. Een 8e opeenvolgende titel zit er dus niet meer in.

De club van Silvio Proto, Björn Engels, Vadis Odjidja, Guillaume Gillet en Kevin Mirallas sleet dit seizoen drie trainers. Besnik Hasi begon aan het seizoen, maar werd na 4 maanden bedankt voor bewezen diensten.

De Griek Takis Lemonis volgde hem op, maar ook hij kon het tij niet keren, waarna de Spanjaard Oscar Garcia het probeerde. Die stapte vorige week zelf op. Bovendien werden alle spelers door de voorzitter al op vakantie gestuurd. De B-kern van Olympiakos zal het seizoen volmaken.

Volgend seizoen moet de Portugees Pedro Martins voor de wederopstanding zorgen. Het wordt zijn eerste buitenlandse avontuur. In eigen land had hij Maritimo (2010-2014), Rio Ave (2014-2016) en Vitoria Guimaraes (2016-2018) onder zijn hoede. Met die laatste club bereikte hij vorig jaar de bekerfinale in Portugal.