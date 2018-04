Olympiakos-avontuur dreigt Griekse tragedie te worden voor Odjidja

Het is even wennen voor de supporters van Olympiakos. Na 7 opeenvolgende titels zit een nieuwe titel er dit seizoen wellicht niet in. Op 4 speeldagen van het einde staat Olympiakos pas 3e op 6 punten van leider AEK Athene en 1 punt van PAOK Saloniki. Bovendien hebben die twee teams een wedstrijd minder gespeeld.

Da's allemaal niet naar de zin van voorzitter Evangelos Marinakis. Volgens enkele Griekse media had hij de hele selectie in een furieuze bui verplicht met vakantie gestuurd, maar dat bericht wordt nu genuanceerd. Na een vergadering met de spelers besliste Marinakis om enkel Odjidja en Seba uit de selectie te zetten. Zij worden 10 dagen verplicht op vakantie gestuurd.

Odjidja kwam afgelopen zomer over van Legia Warschau en vond snel z'n draai bij de Griekse topclub. Zo scoorde hij onder meer in de topper tegen AEK Athene en vond hij ook in de Champions League de weg naar doel. Maar nu betaalt hij dus de prijs voor de slechte resultaten.

Met doelman Silvio Proto, Björn Engels, Guillaume Gillet en Kevin Mirallas zijn er nog vier Belgen bij de Griekse topclub actief. Zij blijven voorlopig dus buiten schot en waren dinsdag wel aanwezig op de training. Alle spelers moeten wel een boete van 400.000 euro betalen.