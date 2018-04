Coach van Olympiakos verlaat Grieks pandemonium

Oscar Garcia was de 3e trainer in 4 maanden die plaatsnam op de bank bij Olympiakos. Tijdens de match tegen PAOK werd hij bekogeld door een projectiel en belandde hij in het ziekenhuis.

Toch bleef de 44-jarige Spanjaard op post. Tot deze nieuwe crisis, waarbij voorzitter Marinakis alle spelers met vakantie stuurde en liet weten de rest van het seizoen met de B-kern af te werken.

Garcia beseft dat het tijd is om zijn carrière een andere richting te geven. "We hebben in onderling overlegd beslist om uit elkaar te gaan, zodat de ploeg meer tijd heeft om het komende seizoen voor te bereiden."