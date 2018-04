"Het publiek wou Zlatan en ik heb hen Zlatan gegeven"

In de stadsderby tegen LAFC viel Zlatan Ibrahimovic 20 minuten voor tijd in. LA Galaxy stond op dat moment 1-3 in het krijt. Nadat Pontius eerst de aansluitingstreffer gemaakt had, ramde Ibrahimovic met een geweldige pegel de 3-3 op het bord. Op de koop toe buffelde hij in de slotminuut de 4-3 binnen.

"Het publiek zong "Wij willen Zlatan, wij willen Zlatan" en ik heb hen Zlatan gegeven", was na afloop de typerende reactie van Ibrahimovic. "Ik heb tijdens mijn carrière altijd gescoord in mijn debuutmatch bij een nieuwe club en dat wilde ik nu ook doen."

Zo'n jaar geleden scheurde Ibrahimovic de kruisband van zijn knie en op fysiek vlak heeft de Zweed wel nog wat werk. "Bij dat eerste doelpunt was ik wat buiten adem. Daarom besloot ik te trappen in plaats van te dribbelen", zegt hij fijntjes.

"Het voelt alsof ik in die 20 minuten 40 matchen gespeeld heb. Ik heb lang niet meer gespeeld en ik heb ook last van de jetlag. Ik zal nog wat moeten wennen aan het ritme, aan mijn ploegmaats en onze manier van voetballen. Ik ben hier om de fans te plezieren, want ik heb zoveel gewonnen in mijn carrière dat ik niets meer te bewijzen heb."