Wat een binnenkomer! Prachtgoal van Ibrahimovic bij debuut in MLS

Zlatan Ibrahimovic had nog maar één keer getraind met zijn nieuwe ploeg en begon dus op de bank in de derby tegen Los Angeles FC. De club van Laurent Ciman leek zijn schaapjes op het droge te hebben, want kort na de pauze stond het liefst 0-3 voor.

Maar LA Galaxy gaf zich niet zomaar gewonnen. Bij de entree van Zlatan Ibrahimovic op het veld in de 70e minuut stond het 1-3, enkele minuten later was het al 2-3.

En toen moest de grote Zlatan-show nog helemaal beginnen. Met een magistraal schot in de 77e minuut zorgde de Zweed al voor sensatie, maar in de 90e minuut was zijn heldenrol helemaal vervolledigd. Ibrahimovic kopte de 4-3 - weliswaar met een buitenspelgeurtje - binnen.