VIDEO: Carrasco maakt zijn eerste doelpunt in China, en hoe

De 0 is weg voor Dalian Yifang, de Chinese club van Yannick Carrasco. Op de 4e speeldag opende de Rode Duivel de score tegen Henan Jianye. De eerste goal voor Carrasco in China was ook de eerste goal voor de promovendus in de competitie. Het leverde Dalian Yifang zijn eerste punt op: 1-1.