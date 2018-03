Groot feest in Los Angeles: zLAtan Ibrahimovic is aangekomen

Honderden supporters en tientallen persmuskieten hadden verzamelen geblazen aan het deel van de luchthaven in LA waar de privéjets aankomen. Rond 21u15 lokale tijd (6u15 Belgische tijd) stapte de 36-jarige Ibrahimovic daar goedgemutst uit een vliegtuig.

Ibrahimovic droeg een donker trainingspak en had zijn haar in een dotje geknoopt. Hij liet zich gewillig betrekken in al het handtekeningen- en selfie-geweld. Toen die plichtplegingen achter de rug waren, stapte hij in een zwarte auto die hem naar een hotel in LA voerde.

Ibrahimovic wordt later vandaag officieel voorgesteld in LA. Als alles goed verloopt, maakt hij morgen al zijn debuut voor LA Galaxy, dat in een heuse stadsderby de handschoen opneemt tegen het pas opgerichte Los Angeles FC van Laurent Ciman.