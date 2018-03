Gewapende voorzitter krijgt 3 jaar stadionverbod

Na een afgekeurd doelpunt van zijn team liep Ivan Savvidis het veld op. De Grieks-Russische zakenman droeg daarbij een holster met pistool. De spelers van AEK Athene weigerden vervolgens de wedstrijd uit te spelen.

Na het incident besliste de viceminister voor Sport Yiorgos Vassiliadis om het kampioenschap op te schorten, pas komend weekend wordt er voor het eerst terug gevoetbald op de Griekse velden.

Naast de schorsing krijgt de PAOK-voorzitter een boete van 100.000 euro en verliest de club drie punten, waardoor ze naar de derde plaats in de stand zakt. Voor de club is er een boete van 63.000 euro voorzien. Beide partijen kunnen wel nog in beroep gaan tegen de uitspraak