Carrasco krijgt na drie matchen nieuwe trainer in China: Bernd Schuster

Het stond in de sterren geschreven. Toen vastgoedontwikkelaar Wanda net voor de start van het nieuwe seizoen in China de macht greep bij Dalian Yifang waren de dagen van trainer Ma Lin geteld.

Wanda heeft ambitieuze plannen met de promovendus. Aan de selectie werden Yannick Carrasco en Nico Gaitan van Atletico Madrid toegevoegd. Speculaties over een nieuwe trainer volgden. Uiteindelijk kreeg de Chinees Ma Lin drie speeldagen respijt, maar evenveel nederlagen later is zijn lot bezegeld.

De 58-jarige Bernd Schuster neemt zijn taken over. Schuster past in het profiel: een bekende naam en adelbrieven bij grote Europese clubs. Als voetballer speelde de Duitser onder meer voor Barcelona, Real Madrid en Atletico Madrid. Als trainer had hij de leiding bij Real, Besiktas en Malaga. Met Real won hij de titel en de Supercup. Maar na zijn passage in Madrid ging zijn trainerscarrière bergaf.

De eerste opdracht voor Schuster wordt de uitwedstrijd tegen Henan Jianye, de club van Orlando Sa.