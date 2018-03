Acheampong wringt Witsel en co met hattrick eigenhandig de nek om

Acheampong bezorgde zijn ploeg eigenhandig de 3 punten. Acheampong bezorgde zijn ploeg eigenhandig de 3 punten.

Axel Witsel is vanmiddag tegen Tianjin Teda nipt de boot ingegaan in de Chinese Super League. Ex-Anderlecht-speler Frank Acheampong was met een hattrick in de derby de grote held bij de thuisploeg.