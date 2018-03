Nog geen afscheid? Interim-coach roept Buffon op voor oefeninterlands

Italië zit nog altijd zonder T1 na het ontslag van Giampiero Ventura na de verloren barrages tegen Zweden in november. Luigi Di Biagio neemt voorlopig de honneurs waar en had al laten verstaan dat Gianluigi Buffon voor hem nog een plaats in zijn selectie had.

Buffon wordt opgeroepen voor de oefenwedstrijden tegen Argentinië (in Manchester op 23/03) en Engeland (op Wembley op 27/03).

Voor Mario Balotelli is er geen plaats bij de Squadra. In de Italiaanse pers werd gesuggereerd dat de Nice-spits voor het eerst sinds het WK van 2014 weer zou worden opgeroepen, maar dat is dus niet het geval. Zijn 21 goals in 30 matchen bij Nice volstaan niet. Milan-revelatie Cutrone kreeg wel een oproepingsbrief in de bus.