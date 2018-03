Kokorin mag wellicht een kruis maken over het WK

Zenit slaagde er op eigen veld niet in om ten koste van Leipzig door te stoten naar de kwartfinales van de Europa League. Na het 2-1-verlies in de heenwedstrijd, kwam Zenit donderdag niet verder dan 1-1.

De avond was dan ook niet goed begonnen voor de Russische topclub. Na amper acht minuten moest Aleksander Kokorin al geblesseerd afgevoerd worden.

De 26-jarige aanvaller scheurde de kruisbanden in z'n rechterknie en zal nu in Rome verder medisch behandeld worden. Volgens Zenit moet hij wellicht geopereerd worden.

Ook voor Rusland, dat eerder al Georgy Dzhikiya en Viktor Vasin met gelijkaardige blessures zag uitvallen, is het nieuwe opdoffer in de aanloop naar het WK in eigen land. Kokorin verzamelde al 48 caps voor Rusland en scoorde daarin 12 keer. Vermoedelijk zal hij 5 tot 6 maanden buiten strijd zijn.